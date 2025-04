Bebê de 2 anos é encontrado no meio da mata em Michigan, nos EUA

No estado de Michigan, um bebê de 2 anos foi encontrado no meio da mata. Ele só foi localizado graças a uma câmera que captura o calor corporal. Os policiais levaram duas horas para encontrar a criança, que teria saído de casa sem que os pais percebessem e foi rumo a uma área de mata. Segundo os agentes, o bebê estava dentro de uma vala, encolhido, só de fralda.



