Excesso de velocidade pode ter causado acidente que matou Diogo Jota, aponta perícia

A perícia preliminar da polícia da Espanha apontou excesso de velocidade como uma das principais causas do acidente que matou o jogador português Diogo Jota e o irmão dele. A investigação apontou que Diogo dirigia acima do limite de velocidade permitido na rodovia, que era de 120 quilômetros por hora. No momento de uma ultrapassagem, um dos pneus do carro estourou. O veículo saiu da pista e pegou fogo. A polícia também avalia se o estado de conservação da estrada contribuiu para o acidente.



