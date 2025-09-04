Logo R7.com
Falsos entregadores são presos por desviar produtos vendidos pela internet

Durante a operação, a polícia conseguiu recuperar parte dos produtos que foram furtados pelos criminosos

Boletim JR 24H|Do R7

Três homens foram presos por suspeita de participação em um esquema de desvio de produtos vendidos pela internet. O prejuízo pode chegar a R$ 100 mil. De acordo com as investigações, os criminosos se cadastravam em sites de entregas com documentos falsos. 


Eles então se passavam por entregadores e sumiam com as mercadorias, que eram revendidas nas redes sociais. Os três suspeitos foram presos e poderão responder pelos crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa. Durante a operação, a polícia conseguiu recuperar parte dos produtos que foram furtados pelos criminosos.

