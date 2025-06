Familiares e amigos de adolescente morto em abordagem policial fazem protesto no RJ

No Rio de Janeiro, familiares e amigos de um adolescente morto durante uma abordagem policial fizeram um protesto na Baixada Fluminense. A manifestação parou o trânsito na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. David Silva Pereira, de 16 anos, estava de moto quando foi baleado. Segundo a Polícia Militar, o jovem não obedeceu a uma ordem de parada durante uma blitz, na última sexta-feira (30). Ele ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu. Os PMs envolvidos no caso foram afastados preventivamente até a conclusão das investigações.



