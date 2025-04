Felipão retorna ao Grêmio como coordenador técnico

Luís Felipe Scolari está de volta ao grêmio. Felipão será o coordenador técnico do tricolor Gaúcho, e vai trabalhar com o treinador Mano Menezes. Esta será a quinta passagem de Scolari pelo clube, onde conquistou sete títulos, entre eles um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores.



