Filhos do Açaí, documentário da RECORD, recebe menção honrosa no Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Di

O documentário Filhos do Açaí, produzido pela RECORD e disponível no PlayPlus, recebeu uma menção honrosa no Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos. A cerimônia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reuniu 18 finalistas em quatro categorias. A premiação é organizada pela Associação dos Magistrados do estado do Rio de Janeiro em homenagem à juíza Patrícia Acioli, morta por policiais militares em 2011.