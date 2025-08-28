‘Foi a maior resposta ao crime organizado’, diz Lula sobre operação realizada nesta quinta (28)

A megaoperação contra o crime organizado, realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados, bloqueou mais de R$ 1 bilhão de uma organização criminosa. Em publicação em uma rede social, o presidente Lula classificou a megaoperação como a maior resposta do Estado ao crime organizado da nossa história.





O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também afirmou que a operação é uma das maiores em termos mundiais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito estados. Na Faria Lima, em São Paulo, o centro financeiro mais importante do país, 40 endereços foram visitados pelos agentes.



