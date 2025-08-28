‘Foi a maior resposta ao crime organizado’, diz Lula sobre operação realizada nesta quinta (28)
O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também afirmou que a operação é uma das maiores em termos mundiais
A megaoperação contra o crime organizado, realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados, bloqueou mais de R$ 1 bilhão de uma organização criminosa. Em publicação em uma rede social, o presidente Lula classificou a megaoperação como a maior resposta do Estado ao crime organizado da nossa história.
O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também afirmou que a operação é uma das maiores em termos mundiais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito estados. Na Faria Lima, em São Paulo, o centro financeiro mais importante do país, 40 endereços foram visitados pelos agentes.
As investigações apontam um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, que envolve corretoras, fundos de investimentos, postos de combustíveis e instituições financeiras.
