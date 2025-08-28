Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

‘Foi a maior resposta ao crime organizado’, diz Lula sobre operação realizada nesta quinta (28)

O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também afirmou que a operação é uma das maiores em termos mundiais

Boletim JR 24H|Do R7

A megaoperação contra o crime organizado, realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados, bloqueou mais de R$ 1 bilhão de uma organização criminosa. Em publicação em uma rede social, o presidente Lula classificou a megaoperação como a maior resposta do Estado ao crime organizado da nossa história. 


O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski também afirmou que a operação é uma das maiores em termos mundiais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito estados. Na Faria Lima, em São Paulo, o centro financeiro mais importante do país, 40 endereços foram visitados pelos agentes. 

As investigações apontam um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, que envolve corretoras, fundos de investimentos, postos de combustíveis e instituições financeiras.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Crime organizado
  • Justiça
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.