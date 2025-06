Fortaleza e Santos se enfrentam para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão

Nesta quinta-feira (12), Fortaleza e Santos vão disputar uma partida pela saída da zona de rebaixamento do Brasileirão Série A. Na Arena Castelão e sem o craque Neymar, que está suspenso, o Santos tenta acabar com um jejum de 40 anos sem vencer o Fortaleza no Ceará. Os dois times precisam somar pontos para se afastar do fantasma do rebaixamento. A partida começa às 19h30 com transmissão ao vivo da RECORD, R7 e PlayPlus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!