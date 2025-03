Fortes temporais deixam cidade de São Paulo em estado de atenção

Uma chuva forte atingiu Santo André, no ABC Paulista, na tarde desta segunda-feira (31). Na capital paulista, o rio Tamanduateí transbordou. O Centro de Gerenciamento de Emergências emitiu um novo estado de alerta, por volta das 16h30, na zona leste da cidade, por conta do transbordamento de um rio. Toda a cidade de São Paulo está em atenção.



