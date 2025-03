Frente fria traz chuva e provoca estragos em Santa Catarina

A chegada de uma frente fria ao sul do Brasil causou chuvas intensas em Santa Catarina, especialmente na cidade de Garuva. As ruas e imóveis ficaram alagados, resultando em prejuízos para a população local. Devido às condições climáticas, as aulas na rede municipal foram suspensas. A Defesa Civil emitiu um alerta laranja no domingo, destacando o risco de mais chuvas em oito regiões do estado.



