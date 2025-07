Frigoríficos suspendem operações em MS após taxação de 50% dos EUA

A taxação imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros já provoca impactos entre os produtores. Em Mato Grosso do Sul, frigoríficos decidiram paralisar temporariamente suas operações. A suspensão ocorre porque uma parte significativa da carne bovina produzida no estado é exportada diretamente para o mercado norte-americano. Segundo o Sindicato das Indústrias de Carnes, a tarifa de 50% torna a exportação insustentável, e o produto que já está estocado precisará ser redirecionado a outros mercados. Ainda não há definição se a carne será negociada com países como China ou Chile, ou destinada ao consumo interno. Em 2025, quase metade da carne bovina produzida no Mato Grosso do Sul foi exportada para os Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!