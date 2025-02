Gabinete de Segurança de Israel aprova acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. O acordo prevê a liberação de um primeiro grupo de 33 reféns e de centenas de prisioneiros palestinos. A liberação será feita de forma gradual, a partir do próximo domingo (19). A lista de reféns inclui menores de 19 anos, mulheres e homens com mais de 50 anos.