Galípolo deve tratar como prioridade compra do Banco Master pelo Banco de Brasília

A compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, será uma das prioridades a serem analisadas pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Nesta semana, Galípolo já esteve reunido duas vezes com representantes das partes envolvidas no acordo. O Banco Central acompanha a compra de 58% das ações do Master pelo BRB, anunciada na última sexta (28). O BC ainda não firmou um entendimento se é a favor ou contra a transação. Pelo acordo anunciado, o BRB deve ficar com 49% das ações ordinárias do master com direito a voto, e 100% das ações preferenciais.



