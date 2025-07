Garimpeiros armam emboscada e atiraram contra policiais em Rondônia; nenhum agente ficou ferido

Garimpeiros armaram uma emboscada e atiraram contra policiais e agentes de fiscalização durante uma operação em Rondônia. O confronto aconteceu assim que os agentes se aproximaram de uma área de extração ilegal de madeira e minérios. Apesar do intenso tiroteio, nenhum agente ficou ferido. A emboscada aconteceu em uma área de garimpo ilegal na floresta nacional do Jamari, durante uma operação conjunta do ICMBio e da Polícia Militar. Ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!