Gastos com viagens corporativas bateram recorde em 2024, aponta Fecomercio-SP

Uma pesquisa da Fecomercio de São Paulo revela que os gastos com viagens corporativas bateram recorde no ano passado, totalizando R$ 131 bilhões. O valor representa um aumento de mais de 5% em relação a 2023. Os dados foram divulgados em encontro organizado pela Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas, em São Paulo.



