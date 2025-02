Governador de São Paulo participa de reunião com prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, convocou uma reunião com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas. O encontro teve início às 15h dessa segunda-feira (3), no Palácio dos Bandeiras. A assessoria do governo paulista adiantou que Tarcísio de Freitas deve cobrar dos municípios projetos de drenagem para evitar alagamentos. Várias cidades do estado não possuem nenhum tipo de plano, e alguns municípios que têm, estão com o projeto desatualizado.