Governo de São Paulo monta gabinete de crise por causa das chuvas previstas para o fim de semana

O governo de São Paulo vai montar, a partir desta sexta-feira (18), um gabinete de crise. O objetivo é garantir atendimento à população em caso de uma emergência causada pelas chuvas previstas para este final de semana. Por causa da previsão, a Enel pretende mobilizar uma equipe adicional, com cerca de 2.400 profissionais para atender possíveis ocorrências. A empresa também vai reforçar os canais de atendimento e disponibilizar 500 geradores para serviços essenciais. De acordo com o Inmet, os temporais começam nesta sexta (18) à tarde e podem durar até domingo. Só na capital paulista deve chover em torno de 95 milímetros, mais da metade do esperado para o mês.