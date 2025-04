Setor da educação continua a sofrer com impactos provocados pela pandemia de Covid-19

A educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 e os problemas relacionados continuam. Os níveis de aprendizagem dos estudantes da educação básica, por exemplo, ainda não voltaram ao que eram antes da Covid, em 2019. Segundo o Todos pela Educação, no 5º ano do ensino fundamental, 55,1% dos alunos tinham "nível adequado" de aprendizagem em língua portuguesa, em 2023 - número abaixo dos 56,5% de 2019. A mesma situação é observada em outras séries e disciplinas, bem como no ensino médio. Confira.



