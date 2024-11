Governo de SP tem cinco dias para apresentar ao STF os detalhes da compra de câmeras corporais da PM

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de cinco dias para que o governo de São Paulo apresente os detalhes do contrato da compra de câmeras corporais da Polícia Militar. Segundo a decisão desta quinta (22), as informações prestadas pelo governo de São Paulo não são suficientes para o monitoramento dos compromissos assumidos com o STF. Nesta semana, um estudante de medicina foi morto durante uma ação policial em que um PM foi indiciado. As imagens da câmera corporal do soldado serão usadas nas investigações.