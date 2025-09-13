Governo federal anuncia produtos que podem receber crédito emergencial do Plano Brasil Soberano
O programa assegura R$ 30 bilhões do fundo garantidor de exportações
O governo federal anunciou os produtos que podem receber o crédito emergencial do plano Brasil Soberano, lançado para proteger exportadores dos impactos causados pelas tarifas dos Estados Unidos. 9.777 produtos afetados pelo tarifaço vão ter prioridade.
O programa assegura R$ 30 bilhões do fundo garantidor de exportações, em empréstimos com juros reduzidos, para empresas com pelo menos 5% do faturamento afetado. O prazo para pagamento pode levar até dez anos, com carência de até 24 meses. A lista completa pode ser conferida no site do Ministério da Indústria.
