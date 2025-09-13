Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Governo federal anuncia produtos que podem receber crédito emergencial do Plano Brasil Soberano

O programa assegura R$ 30 bilhões do fundo garantidor de exportações

Boletim JR 24H|Do R7

O governo federal anunciou os produtos que podem receber o crédito emergencial do plano Brasil Soberano, lançado para proteger exportadores dos impactos causados pelas tarifas dos Estados Unidos. 9.777 produtos afetados pelo tarifaço vão ter prioridade.  

O programa assegura R$ 30 bilhões do fundo garantidor de exportações, em empréstimos com juros reduzidos, para empresas com pelo menos 5% do faturamento afetado. O prazo para pagamento pode levar até dez anos, com carência de até 24 meses. A lista completa pode ser conferida no site do Ministério da Indústria. 


O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Governo Federal
  • Indústria
  • Juros
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.