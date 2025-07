Governo libera R$ 3,3 bilhões para reembolsar vítimas de fraudes do INSS

O governo federal prevê reembolsar até 100 mil vítimas de fraudes do INSS por dia a partir da próxima semana. O presidente Lula assinou uma medida provisória que libera R$ 3,3 bilhões em crédito extra, fora do orçamento, destinados ao pagamento de indenizações para aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. A previsão é ressarcir cerca de cem mil pessoas diariamente. Para receber o reembolso, as vítimas devem aderir ao acordo por meio do aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. Idosos com mais de 80 anos terão o pagamento liberado automaticamente.



