Governo monta gabinete de crise para acelerar ações de emergência durante as chuvas que atingem SP

O governo do estado montou um gabinete de crise para monitorar os eventos climáticos e tentar acelerar as ações de emergência durante as chuvas que atingem São Paulo. Entre a última quinta (6) e esta quarta (7), o temporal causou vários estragos. A Defesa Civil registrou mais de 40 quedas de árvores e 28 pontos de alagamentos na Grande São Paulo. Na zona oeste da capital paulista, uma árvore caiu em cima de um carro e o trânsito teve que ser desviado. A chuva deve continuar e a orientação é para que as pessoas evitem áreas sujeitas a alagamento e com risco de deslizamento de terra.