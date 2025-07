Governo sanciona lei que proíbe uso de animais em testes de cosméticos

O governo sancionou uma lei que proíbe o uso de animais vivos para teste de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A medida também veta a comercialização de produtos e ingredientes testados em animais após a publicação da lei. As autoridades sanitárias têm até dois anos para implementar novos métodos de testes. O projeto tramitou no Congresso por 12 anos e obteve mais de 1,6 milhão assinaturas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!