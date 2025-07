Governo zera IPI para carros populares e sustentáveis

Começa a valer o decreto da Presidência da República que zera o imposto sobre produtos industrializados (IPI) para carros populares que emitem menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro. Veículos com mais de 80% de materiais recicláveis e fabricados no Brasil também se enquadram. Um exemplo é um carro avaliado em R$ 95 mil que pode ser vendido por R$ 87 mil com o desconto do chamado IPI verde.



