Grande São Paulo e litoral entram em estado de atenção para chuva intensa

A sexta-feira (4) começou com chuva em são paulo. Segundo o centro de gerenciamento de emergências climáticas, bairros da zona sul, leste e oeste da capital têm o maior volume de água e já registram pontos de alagamentos. Atenção também para o ABC, principalmente em Santo André e São Bernardo do Campo que poderão marcar até 27 milimetros de água. O litoral do estado também está em alerta extremo para chuva de forte intensidade neste fim de semana. A previsão é de que chova até 250 milímetros na região.