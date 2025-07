Grupo criminoso especializado em roubo de carros é alvo de operação no RJ

Um grupo criminoso especializado em roubo de carros é alvo de uma operação da Polícia do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (11), agentes estiveram em comunidades da zona norte do Rio e da Baixada Fluminense. Até o momento, um homem foi preso, suspeito de integrar a quadrilha responsável por, pelo menos, 16 roubos de carros de luxo. Uma das vítimas foi o chef de cozinha e apresentador de reality show Felipe Bronze, assaltado em maio do ano passado, no Maracanã. Segundo as investigações, os criminosos usavam uma moto e provocavam colisões para forçar a parada dos veículos.



