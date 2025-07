Guarda Civil Metropolitana passa a reforçar segurança de ônibus em São Paulo

Guardas civis metropolitanos começaram a reforçar a segurança do transporte público, em São Paulo. A ação é uma resposta aos ataques a ônibus. Cerca de 200 agentes passaram a acompanhar os percursos dentro dos ônibus que atendem a cidade. Os guardas também passam a dar apoio aos veículos nas saídas das garagens. As linhas e regiões que contam com a presença dos agentes não serão divulgadas por motivos estratégicos. A Polícia Militar também reforçou a segurança. Até agora, quase 900 veículos de transporte público foram alvos de depredações na região metropolitana. Nesta sexta-feira (27), foi preso mais um suspeito de um ataque na zona sul da cidade.



