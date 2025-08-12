Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Haddad vai ao Congresso nesta terça (12) debater a MP das Bets

Audiência pública abordará medida provisória sobre IOF e investimentos

Boletim JR 24H|Do R7

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta terça (12) de uma audiência pública no Congresso Nacional. A discussão central será a medida provisória enviada pelo governo em julho que aborda impostos sobre operações financeiras. A MP inclui tributos para fundos de investimento e imobiliários e altera regras para ativos virtuais.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Congresso Nacional
  • Fernando Haddad
  • Impostos
  • IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.