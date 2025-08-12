Haddad vai ao Congresso nesta terça (12) debater a MP das Bets

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta terça (12) de uma audiência pública no Congresso Nacional. A discussão central será a medida provisória enviada pelo governo em julho que aborda impostos sobre operações financeiras. A MP inclui tributos para fundos de investimento e imobiliários e altera regras para ativos virtuais.



