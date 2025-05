Homem apontado como especialista em desbloqueio de celulares é preso no Rio de Janeiro

Um homem apontado como um dos maiores especialistas do Brasil em desbloqueio de celulares roubados foi preso no Rio de Janeiro. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, policiais encontraram três celulares roubados e equipamentos para desbloqueio. Segundo a investigação, o suspeito tem a capacidade de desbloquear aparelhos localizados em qualquer parte do país de forma remota. Ele também ensina, pela internet, como desbloquear e remover o número de identificação dos dispositivos.



