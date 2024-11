Homem armado com fuzil invade festa de aniversário no litoral do Paraná Ele era monitorado por equipes da patrulha costeira e do serviço de inteligência, por suposto envolvimento com uma facção criminosa

Boletim JR 24H|Do R7 28/10/2024 - 17h03 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share