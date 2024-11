Homem esfaqueia duas pessoas em São Bernardo do Campo (SP); uma vítima morreu o a outra ficou ferida

Duas pessoas foram esfaqueadas na manhã desta quinta-feira (21), em frente a uma Unidade de Saúde, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. Segundo as testemunhas o agressor mora na rua e estaria em surto. Ele foi preso pela polícia. O vendedor de queijos, identificado como William Pastorelli, de 65 anos, morreu, já o motorista da van foi socorrido e já teve alta.