Homem suspeito de ser um dos chefes do PCC é preso em São Paulo

Jodevson Novais dos Santos, conhecido como 'Pica Pau', foi preso nesta quarta-feira (5) em sua residência na zona leste de São Paulo. Ele é suspeito de ser um dos chefes do PCC. A ação fez parte de uma operação conjunta entre as polícias da Bahia e de São Paulo contra suspeitos envolvidos em homicídios e tráfico de drogas. Procurado por crimes no interior da Bahia, ele resistiu à prisão, utilizando a mulher e o filho como escudos. O criminoso estava escondido há quatro anos.