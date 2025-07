Hugo Motta e Davi Alcolumbre se unem ao governo contra o tarifaço de Donald Trump

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, uniram-se ao governo no combate ao tarifaço de Donald Trump. Nesta quarta-feira (16), ocorreu o segundo dia de reuniões com empresários no comitê coordenado pelo vice‑presidente Geraldo Alckmin. O encontro aconteceu um dia após o Departamento de Comércio dos EUA anunciar investigação sobre o que considera “práticas desleais” do Brasil em setores como serviços de pagamento eletrônico. Ao lado de Alckmin, Alcolumbre e Motta afirmaram que o Congresso atuará junto ao Executivo na defesa da soberania nacional. No mesmo dia, o presidente americano Donald Trump voltou a criticar decisões judiciais contra o ex‑presidente Jair Bolsonaro.



