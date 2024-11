Idoso de 77 anos é agredido por vizinho em condomínio do Rio De Janeiro

Um idoso, de 77 anos, foi agredido por um vizinho dentro de um condomínio, na zona oeste do Rio de Janeiro. A violência teria começado depois que o idoso perguntou ao agressor se ele tinha jogado uma manga na piscina da casa dele. Com sinais de embriaguez, o homem chegou a dar um chute na vítima e quebrou o portão do condomínio ao tentar fugir. Ele foi identificado como Carlos José Rodrigues Pinheiro e foi preso em flagrante por lesão corporal e por tentar roubar o celular de um gari que registrou a cena. O idoso sofreu fraturas no rosto e precisou ser operado.