Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quinta (10) uma operação contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho. A investigação identificou uma movimentação de R$ 6 bilhões em contas suspeitas ligadas à facção. Segundo a polícia, o grupo usava empresas de fachada, fintechs e bancos digitais sem autorização do Banco Central para lavar dinheiro do tráfico de drogas. E ainda: Setor de serviços sobe 0,8% em fevereiro após três meses em queda.



