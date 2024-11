Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões de 5 mil m² em Olinda, Pernambuco. As primeiras explosões foram ouvidas ainda na madrugada desta sexta (15). Foram mais de três horas até que os bombeiros conseguissem isolar a área e controlar as chamas. O fogo teria começado no setor de espumação. A causa do incêndio ainda será investigada.