Incêndio florestal na Flórida segue sem controle

Bombeiros seguem no combate a um grande incêndio florestal no estado norte-americano da Flórida. As chamas avançaram pela região dos Everglades, no sul do estado. O fogo começou na segunda-feira (18) e, até agora, apenas 10% está controlado. A área é de difícil acesso por ser remota e cheia de pântanos, o que atrapalha a ação das equipes. Em alguns trechos, os bombeiros precisam usar helicópteros para retirar água de canais próximos e lançar sobre os focos mais críticos.



