Um incêndio provocou o fechamento de um aeroporto na Flórida, nos Estados Unidos. O fogo começou em um carro no estacionamento do Aeroporto Internacional de Jacksonville. As chamas se espalharam e pelo menos 50 veículos ficaram danificados.



