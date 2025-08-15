Incêndios florestais avançam pela Espanha

Os incêndios florestais continuam avançando pela Espanha em meio a uma onda de calor que já dura quase duas semanas. Os fortes ventos tornaram o combate ao fogo ainda mais difícil. O país enfrenta um dos piores verões para incêndios dos últimos 20 anos. Sete pessoas morreram por conta das chamas, que já queimaram mais de 157 mil hectares, uma área equivalente ao tamanho de Londres. As temperaturas extremas têm provocado incêndios em todos os países do sul e do mediterrâneo europeu.



