Incêndios florestais continuam fora de controle na Espanha

Na Espanha, os incêndios florestais continuam avançando e provocando estragos em várias regiões do país. O avanço das chamas obrigou o fechamento, nesta segunda-feira (18), de um trecho da rota turística do caminho de Santiago, no noroeste da Espanha. Só na última semana, mais de 115 mil hectares foram destruídos pelo fogo, alimentado por uma onda de calor que já dura 16 dias. Quase dois mil soldados do exército espanhol reforçam o trabalho dos bombeiros no combate às chamas. Mais de 27 pessoas foram presas e 92 estão sendo investigadas por incêndio criminoso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!