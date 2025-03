Indústria de materiais de construção recua 2,2% em fevereiro

O faturamento da indústria de materiais de construção caiu 2,2% em fevereiro. Apesar disso, o setor espera um crescimento de quase 3% para este ano. Em comparação com fevereiro do ano passado, houve um aumento de 1,6%. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção e da Fundação Getúlio Vargas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!