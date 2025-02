Inea encontra resíduos de óleo na Baía de Guanabara, no Rio, depois de incêndio atingir fábrica

O Instituto Estadual do Ambiente encontrou resíduos de óleo na Baía de Guanabara, no Rio, depois de um incêndio atingir uma fábrica no último fim de semana. Uma barreira de contenção com cerca de dois quilômetros foi colocada no local para evitar que a substância se espalhe. A empresa atingida pelo incêndio informou que já recolheu cerca de 280 mil litros de resíduos da água.