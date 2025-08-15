Logo R7.com
Influenciador Hytalo Santos é preso em investigação sobre exploração de menores nas redes sociais

Ele é investigado por suposta exploração sexual, tráfico humano e adultização de crianças e adolescentes

Boletim JR 24H

O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em Carapicuíba (SP), por exploração e exposição de crianças e adolescentes. Ele é investigado por suposta exploração sexual, tráfico humano e adultização de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. A operação foi coordenada pelo Ministério Público e a Polícia Civil da Paraíba em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. As investigações se intensificaram depois que o influenciador Felca denunciou, em um vídeo, que Hytalo expunha menores de forma sexualizada. A defesa do influenciador afirma que ele é inocente e sempre se colocou à disposição das autoridades.

