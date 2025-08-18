Influenciador Hytalo Santos é transferido para penitenciária em São Paulo

O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, presos por exploração e exposição de crianças e adolescentes na internet, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória, em São Paulo. Eles estavam presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No início da tarde desta segunda-feira (18), eles foram encaminhados para o CDP II de Pinheiros. A defesa deles entrou com um pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. Os advogados disseram que pretendem derrubar a tese de que Hytalo e o companheiro tentavam fugir do país.



