Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Influenciador Hytalo Santos é transferido para penitenciária em São Paulo

Os advogados disseram que pretendem derrubar a tese de que Hytalo e o companheiro tentavam fugir do país

Boletim JR 24H|Do R7

O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, presos por exploração e exposição de crianças e adolescentes na internet, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória, em São Paulo. Eles estavam presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. No início da tarde desta segunda-feira (18), eles foram encaminhados para o CDP II de Pinheiros. A defesa deles entrou com um pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. Os advogados disseram que pretendem derrubar a tese de que Hytalo e o companheiro tentavam fugir do país.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hytalo-santos
  • felca
  • jr-24h

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.