INMET emite alerta para novas tempestades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta quarta (2)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para novas tempestades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina na próxima quarta-feira (2). Pelo menos dez municípios gaúchos registraram estragos por causa de um temporal na última segunda-feira (31). Ele veio acompanhado de ventos de até 110 quilômetros por hora.



