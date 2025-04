Inscritos do CadÚnico ocupam quase 60% das vagas de emprego abertas em fevereiro

Mais da metade das vagas de empregos formais geradas no Brasil em fevereiro foram ocupadas por trabalhadores inscritos no CadÚnico. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), quase 60% dos mais de 431 mil empregos formais criados eram destinados a essas pessoas, e mais de 67% deles são beneficiários do Bolsa Família.



