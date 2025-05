INSS vai pagar auxílio a vítimas do zika vírus

O INSS publicou uma medida que estabelece regras para o pagamento de um auxílio a crianças que tiveram microcefalia, em decorrência do Zika Vírus. O auxílio, no valor de R$ 60 mil em parcela única, contempla crianças que desenvolveram malformações. Como microcefalia e outras sequelas neurológicas, depois que a mãe contraiu zika durante a gestação.



