Integrantes do MST e grupos de indígenas interditam rodovias estaduais e federais em MS

Integrantes do MST e grupos de indígenas bloquearam rodovias estaduais e federais em Mato Grosso do Sul. Apenas veículos de emergência puderam trafegar. Os manifestantes vivem em uma das maiores reservas do país e reclamam da falta de água potável. A empresa de saneamento afirma que aguarda recursos do Governo Federal para resolver o problema. Já a BR-262 foi interditada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que reclamam da demora na liberação de áreas para a reforma agrária. Depois de oito horas de interdição, a rodovia foi liberada.