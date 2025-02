Israel ameaça acabar cessar-fogo com grupo terrorista Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça (11) que o cessar-fogo será encerrado, em Gaza, se os terroristas do Hamas não libertarem os reféns até sábado (15). No início da tarde, Netanyahu disse que concluiu uma reunião de quatro horas no gabinete de segurança israelense, onde foi decidido que o país vai retomar o combate em larga escala, caso o Hamas não cumpra com as exigências do acordo de cessar-fogo. Os terroristas adiaram a libertação de reféns por tempo indeterminado. Mais cedo, Israel confirmou a morte de um dos reféns sequestrados pelo Hamas, durante a invasão de outubro de 2023. O homem tinha 86 anos.