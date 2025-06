Israel intercepta novos ataques iranianos

Em Israel, já é madrugada de quinta-feira (19), e as sirenes voltaram a soar depois de novas ameaças vindas do Irã. Já é o sétimo dia de ataques entre os dois países. O sistema de defesa israelense interceptou os foguetes e não há relatos de vítimas até o momento. Enquanto isso, o mundo aguarda uma decisão do presidente americano Donald Trump. Ele não descarta se envolver diretamente no conflito, mas nenhuma ação foi anunciada ainda. O que se sabe é que os Estados Unidos estão aumentando a presença militar na região. O país conta com armas suficientes para impedir que o Irã desenvolva armamentos nucleares.



